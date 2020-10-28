В Кремле прокомментировали продолжение боев в Нагорном Карабахе

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Продолжающиеся в Нагорном Карабахе бои вызывают сожаление и обеспокоенность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что в регионе нет устойчивого прекращения огня.

"Бои все равно продолжаются, это вызывает сожаление и обеспокоенность", – сказал Песков.

Как ранее сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян, армянские пограничники наносят превентивные удары по азербайджанским ВС на южной границе после обстрелов с сопредельной стороны.

Накануне Минобороны Армении заявило, что утром 27 октября азербайджанская сторона нанесла удары, используя беспилотники и ракетно-артиллерийские средства по позициям пограничной заставы Армении на стыке границы с Ираном.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.