Армения заявила о превентивных ударах по Азербайджану

Фото: Минобороны Армении

Армянские пограничники наносят превентивные удары по азербайджанским ВС на южной границе после обстрелов с сопредельной стороны, сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

По ее словам, противнику нанесены значительный ущерб и потери. Она также сообщила, что Азербайджан использует на данном участке границы беспилотники.

Ранее Минобороны Армении заявило, что утром 27 октября азербайджанская сторона нанесла удары, используя беспилотники и ракетно-артиллерийские средства по позициям пограничной заставы Армении на стыке границы с Ираном. Уточнялось, что один из беспилотников упал на территории Армении.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

Позднее Армения сообщила о готовности начать переговоры по прекращению огня в Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию. По словам политика, этот важный нюанс позволяет сделать выводы о том, по каким соображениям изначально начался международный конфликт.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха, исторически населенного армянами, с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта, который длился с 1992 по 1994 год, Азербайджан утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. Армения защищает интересы непризнанной республики.

