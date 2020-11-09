Пашинян сообщил о продолжающихся боях за город Шуши в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что в непризнанной Нагорно-Карабахской республике продолжаются бои за город Шуши. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее о захвате населенного пункта сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечается, что Шуши является стратегически важным городом.

Ранее Никол Пашинян рассказал, что у него имеются доказательства о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, раскритиковал заявления об иностранных бойцах на стороне Баку.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и эскалации конфликта. Сообщения о раненых и убитых регулярно поступали с обеих сторон.

