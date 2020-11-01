Пашинян заявил об участии сирийских наемников в боях в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что имеет "полноценные доказательства" того, что в Азербайджане есть вербованные сирийские наемники. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Пашинян опубликовал видео допроса сирийца Мухаммада Аль Шхаира. По данным правоохранительных органов Армении, его пленили подразделения Армии обороны Карабаха.

"Теперь есть полные и исчерпывающие доказательства того, что тысячи наемников были завербованы в Сирии, перевезены Турцией в Азербайджан и причастны к военной агрессии против Арцаха", – написал Пашинян.

Он уверен, что в данной ситуации задействована международная преступная сеть.

"Обнаружение этого не может оставаться несогласованным. Скоро будут новые свидетельства", – заключил премьер-министр.

Ранее Пашинян сообщал, что располагает доказательствами о переброске боевиков из Сирии в Нагорный Карабах через Турцию.

По словам политика, этот важный нюанс позволяет сделать выводы о том, по каким соображениям изначально начался международный конфликт. Он также добавил, что Турция пошла на подобный шаг из-за недостаточной военной мощи армии Азербайджана.

Бои в Карабахе начались 27 сентября. В развязывании вооруженного конфликта Армения и Азербайджан обвиняют друг друга. В Карабахе сообщают об обстрелах мирных населенных пунктов. Международное сообщество призвало к мирному разрешению конфликта.