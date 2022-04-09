Пашинян посетит Россию с официальным визитом 19 апреля

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и сообщил о планах посетить Россию с официальным визитом 19 апреля, передает ТАСС.

В ходе беседы политики обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также вторжение азербайджанских ВС в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Пашинян выразил ожидания армянский стороны того, что российские миротворцы обеспечат конкретные шаги для вывода азербайджанских подразделений", – говорится в сообщении.

Кроме того, Пашинян проинформировал Путина о результатах встречи с президентом Азербайджана Ильхам Алиевым и главой Евросовета Шарлем Мишелем 6 апреля в Брюсселе.

Последний раз Путин и Пашинян проводили телефонные переговоры 22 января. Тогда стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Армении в рамках ОДКБ. Поводом разговора также стала тема делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

