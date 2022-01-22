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Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Одной из тем диалога стала ситуация с гарантиями безопасности, которая Россия обсуждает с США и НАТО.

"По просьбе Никола Пашиняна президент России кратко информировал о ходе переговоров с США и их союзниками по гарантиям безопасности Российской Федерации", – указано в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества России и АРмении в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Также поводом разговора стала тема делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

В декабре 2021 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили приверженность договоренностям по Карабаху на встрече с председателем Евросовета Шарлем Мишелем.