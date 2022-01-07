Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию в Казахстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Армении.

В частности, стороны рассмотрели ход реализации совместных шагов в рамках ОДКБ.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем третьем обращении к гражданам страны поблагодарил глав государств ОДКБ за направление миротворческих сил. Особую благодарность Токаев выразил Владимиру Путину, отметив его теплую реакцию на обращение.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

