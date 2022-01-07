Токаев провел третье выступление перед гражданами Казахстана

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На Казахстан напали подготовленные местные и иностранные террористы, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в эфире телеканала "Хабар 24".

"Террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу, применяют оружие в отношении граждан", – сказал он.

В связи с этим Токаев отдал приказ армии и правоохранителям открывать огонь в сторону бандитов на поражение без предупреждения. Он добавил, что власти Казахстана не будут вести ними переговоры, назвав такое предложение глупостью.

"Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов", – отметил президент страны.

Токаев также заверил, что все виновные будут привлечены к строжайшей ответственности. При этом, по его словам, в настоящее время в городах Алматы, Актобе и Алматинской области стабилизируется конституционная законность. Он считает, что этому способствовал режим ЧП.

"Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста. Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны. В результате диалога достигнут компромисс, выработаны решения по острым социально-экономическим проблемам. Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим ЧП", – добавил Токаев.

В связи со стабилизацией ситуации власти также приняли решение о включении интернета в некоторых регионах Казахстана. При этом Токаев предупредил о последствиях размещения в Сети информации о подстрекательстве к терроризму.

Также он поблагодарил глав государств ОДКБ за направление миротворческих сил. Особую благодарность Токаев выразил Владимиру Путину, отметив его теплую реакцию на обращение.

Следующее выступление президента Казахстана может состояться в среду, 11 января. Токаев планирует рассказать о конкретных решениях правительства по происходящим беспорядкам.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с протестами президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. В регион уже прибыли первые подразделения контингента РФ миротворческих сил альянса.

