Миротворцы РФ с правоохранителями Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

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Аэропорт Алма-Аты перешел под полный контроль миротворцев РФ и правоохранительных органов Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

"К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алматы", – заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с протестами президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы. В регион уже прибыли первые подразделения контингента РФ миротворческих сил альянса.

Замруководителя администрации президента республики Даурен Абаев 7 января сообщил, что во всех регионах Казахстана восстановлен правопорядок.