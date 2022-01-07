Власти Казахстана сообщили о восстановлении правопорядка во всех регионах страны

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Во всех регионах Казахстана восстановлен правопорядок, заявил в эфире телеканала "Хабар 24" замруководителя администрации президента республики Даурен Абаев.

"Сейчас ведется поиск и розыск остатков бандитов", – добавил он.

В МВД Казахстана уточнили, что на данный момент правоохранители осуществляют охрану общественного порядка и объектов стратегического значения, а также проводят зачистку улиц. Все акиматы освобождены. На территории страны выставлено 70 круглосуточных блокпостов.

"26 вооруженных преступников ликвидировано и 18 ранено", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 7 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением к народу по ситуации в республике.

Утром он провел совещание контртеррористического штаба, где призвал продолжать в стране контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

