Президент Казахстана выступит с обращением к народу в пятницу – СМИ

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит в пятницу, 7 января, с обращением к народу по ситуации в республике. Об этом со ссылкой на пресс-службу казахстанского лидера сообщает телеканал "Хабар 24".

Уточняется, что трансляция состоится в обед.

Утром 7 января Токаев провел совещание контртеррористического штаба. Он призвал продолжать в стране контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.

По словам президента Казахстана, ситуация находится на контроле, однако оружие по-прежнему применяется, кроме того, наносится ущерб имуществу граждан. Токаев также подчеркнул, что конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах Казахстана.