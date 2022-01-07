Политолог рассказал, кто стоит за протестами в Казахстане

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Фото: ТАСС/Orda.kz
За беспорядками в Казахстане стоят профессиональные группировки боевиков-исламистов, а не мирные граждане, считает российский политолог и востоковед Евгений Сатановский.
"Казахстан – наиболее ценная территория для организации волнений по образцу украинского "майдана" или того, что не произошло с захватом власти в Белоруссии", – сказал эксперт в эфире телеканала "Россия 24".
Политолог обратил внимание, что у так называемых "мирных" протестующих есть навык ведения уличных боев, они координируют свои действия по всей территории страны. По словам Сатановского, они сталкиваются с силовиками не так, как это делали бы обычные жители Казахстана.
В этой связи, отметил политолог, решение ОДКБ о переброске в страну миротворческих сил более чем оправдано.
Ранее сообщалось, что генеральная прокуратура Казахстана завела уголовные дела по факту массовых беспорядков. Помимо этого, начато досудебное расследование и по совершению актов терроризма.
Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.
В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
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