В ОДКБ заявили о праве миротворцев применять оружие в Казахстане

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Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане имеют право применять оружие при нападении вооруженных банд. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Он подчеркнул, что силы Организации договора коллективной безопасности не будут принимать участие в разгоне демонстраций.

"Все инсинуации, что, мол, сейчас наши подразделения будут демонстрации разгонять и прочее – нет, этого не будет", – сказал Зась, отметив, что у коллективных сил ОДКБ другие задачи.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

В МИД РФ назвали ситуацию в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны. В ведомстве подчеркнули, что Россия следует союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поэтому будет помогать в стабилизации ситуации.