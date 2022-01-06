Шесть блокпостов выставили по периметру Нур-Султана

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Шесть блокпостов выставили по периметру столицы Казахстана Нур-Султана, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника департамента полиции Ержана Саденова.

Саденов также уточнил, что ситуация в городе полностью контролируется.

"Сегодня по периметру города выставлены шесть блокпостов: по направлениям городов Караганды, Косшы, Кокшетау, Павлодара, поселков Коргалжын и Астраханка", – заявил начальник департамента полиции.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.