МИД РФ открыл горячую линию для помощи россиянам, находящимся в Казахстане

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Министерство иностранных дел России открыло специальную горячую линию для помощи российским гражданам, которые находятся в Казахстане, сообщает Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в телеграм-канале.

"В МИД России открыта "горячая линия": электронная почта для связи – dskc@mid.ru. Телефон кол-центра – +7(495) 695 45 45", – говорится в сообщении.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с волнениями президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

В МИД РФ назвали ситуацию в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны. В ведомстве подчеркнули, что Россия следует союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поэтому будет помогать в стабилизации ситуации.