Представители МИД РФ помогли детской спортивной команде вернуться в Россию из Алма-Аты

20:05
Фото: ТАСС/AP/Vladimir Tretyakov
Сотрудники российского министерства иностранных дел помогли вернуться в РФ детской спортивной команде, которая была на сборах в казахстанском городе Алма-Ата, где начались беспорядки, сообщил Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в своем Twitter-аккаунте.
"Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что дети уже вылетели в Екатеринбург.
Накануне в республике начались беспорядки после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо.
На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
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