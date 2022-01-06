Представители МИД РФ помогли детской спортивной команде вернуться в Россию из Алма-Аты

Фото: ТАСС/AP/Vladimir Tretyakov

Сотрудники российского министерства иностранных дел помогли вернуться в РФ детской спортивной команде, которая была на сборах в казахстанском городе Алма-Ата, где начались беспорядки, сообщил Ситуационно-кризисный центр МИД РФ в своем Twitter-аккаунте.

"Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что дети уже вылетели в Екатеринбург.

Накануне в республике начались беспорядки после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.