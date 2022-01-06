В МИД РФ назвали ситуацию в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны

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Россия рассматривает ситуацию в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность с страны. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане", – говорится в сообщении.

Также Россия продолжит плотные консультации с союзниками ОДКБ для анализа дальнейших шагов по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности мирных граждан, а также разблокированию жизненно важных объектов критической инфраструктуры.

"Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Республике", – добавляется в сообщении ведомства.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

