В Челябинской области опровергли сообщения о закрытии границы с Казахстаном

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Пограничное управление ФСБ РФ по Челябинской области опровергло сообщения о закрытии границы с Казахстаном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Также в штатном режиме работают границы Омской области и Алтайского края.

Ранее в СМИ появилась информация о приостановке автобусного сообщения между Челябинской областью и Казахстаном и прекращении работы турагентства, организующего туры в Нур-Султан.

До этого сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау в Казахстане. Самолет из Москвы в Алма-Ату не вылетит в запланированные 20:50 четверга, 6 января. Не состоятся рейсы в Актау с вылетом в 23:35 и в Нур-Султан с вылетом в 23:20.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения. Президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

