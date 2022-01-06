"Аэрофлот" отменил рейсы в ряд городов Казахстана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейсы в Алма-Ату, Нур-Султан и Актау в Казахстане. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево, передает ТАСС.

Так, самолет из Москвы в Алма-Ату не вылетит в запланированные 20:50 четверга, 6 января. Не состоятся рейсы в Актау с вылетом в 23:35 и в Нур-Султан с вылетом в 23:20.

Накануне "Аэрофлот" также отменил рейс из Москвы в Алма-Ату, который должен был состояться в 20:55 по столичному времени.

Беспорядки в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на газ.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. На всей территории республики ввели режим чрезвычайного положения.

В связи со сложной ситуацией в стране президент Токаев запросил помощи у ОДКБ. В настоящий момент в регион уже перебрасывают миротворческие силы.