"Аэрофлот" отменил рейс из Москвы в Алма-Ату

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" отменила рейс из Москвы в Алма-Ату, который должен был по расписанию вылететь в 20:55. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписание".

Уточняется, что данная авиакомпания выполняет ежедневно один рейс в Алма-Ату.

До этого стало также известно, что несколько десятков участников митингов в Алма-Ате выдвинулись в направлении городского аэропорта. Об этом сообщает ТАСС.

Протесты в республике начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

На фоне волнений правительство Казахстана ушло в отставку. Президент Токаев также ввел в стране временное госрегулирование цен на топливо.

На данный момент в столице республики Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения. Аналогичные решения предприняты в отношении Алма-Аты и области, а также Мангистауской области.