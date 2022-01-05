Свыше 40 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 40 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписание".
По информации сервиса, в Шереметьево отменили один рейс и задержали семь. В Домодедово изменили время вылета 22 рейсов, еще два самолета не взлетят.
Во Внуково отменили один рейс и задержали 11.
Ранее Главное управление МЧС РФ по Москве выпустило метеопредупреждение о налипании мокрого снега и метели. Непогода продлится до 20:00. На дорогах будут снежные заносы и гололедица.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что снег начнет усиливаться с 09:00 до 11:00 5 января, а до 15:00 снегопад пойдет с максимальной интенсивностью. К этому времени из-за снега и порывов ветра до 13–18 метров в секунду видимость сократится до 500–1000 метров.
По словам синоптика, снег будет идти до 18:00. Общее количество осадков за день составит около 8 миллиметров, что соответствует 20% всей январской нормы. Сугробы в столице вырастут с 26 до 30 сантиметров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: