Свыше 40 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В аэропортах Москвы задержали или отменили свыше 40 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные "Яндекс. Расписание".

По информации сервиса, в Шереметьево отменили один рейс и задержали семь. В Домодедово изменили время вылета 22 рейсов, еще два самолета не взлетят.

Во Внуково отменили один рейс и задержали 11.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Москве выпустило метеопредупреждение о налипании мокрого снега и метели. Непогода продлится до 20:00. На дорогах будут снежные заносы и гололедица.

До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что снег начнет усиливаться с 09:00 до 11:00 5 января, а до 15:00 снегопад пойдет с максимальной интенсивностью. К этому времени из-за снега и порывов ветра до 13–18 метров в секунду видимость сократится до 500–1000 метров.

По словам синоптика, снег будет идти до 18:00. Общее количество осадков за день составит около 8 миллиметров, что соответствует 20% всей январской нормы. Сугробы в столице вырастут с 26 до 30 сантиметров.

