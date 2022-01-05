Спасатели предупредили москвичей о сильной метели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве ожидаются метель, налипание мокрого снега и гололед. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по столице.

Мокрый снег и метель ожидаются с 12:00 до 20:00 5 января. Порывы ветра в Москве достигнут скорости 15 метров в секунду.

На дорогах будут снежные заносы и гололедица. В связи с этим управление МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Водителям также советуют избегать внезапных маневров, а пешеходам – обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

По данным департамента городского хозяйства Москвы, столичные службы мониторят состояние улично-дорожной сети.

"По мере выпадения осадков проведем механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Подготовлено необходимое количество спецтехники для проведения противогололедной обработки и уборки дорог и тротуаров, роторной и другой техники, средств малой механизации, дворников, бригад ручной уборки", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве температура воздуха составит минус 3 – минус 5 градусов, по области – до минус 8 градусов. Ожидается ветер с периодическими порывами 12-17 метров в секунду.

