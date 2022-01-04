Синоптик заявил, что циклон "Аннет" принесет в Москву сильнейший снегопад и метель

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Циклон "Аннет" принесет в Москву метель и сильнейший снегопад. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, снег начнет усиливаться с 09:00 до 11:00 5 января. Из-за этого видимость ухудшится до 1 000–1 500 метров.

"В период с полудня до 15:00 снегопад будет валить с максимальной интенсивностью, когда при порывах ветра до 13–18 метров в секунду начнется метель и видимость сократится до 500–1000 метров", – написал Тишковец в своем Instagram.

По его словам, снег будет идти до 18:00. При этом общее количество осадков за день составит около 8 миллиметров, что соответствует 20% всей январской нормы. Тишковец подчеркнул, что сугробы в столице вырастут с 26 до 30 сантиметров.

Кроме того, к вечеру среды атмосферное давление в Москве опустится до 728 миллиметров ртутного столба. Это на на 20 единиц ниже нормы. Тишковец подчеркнул, что показания барометров рухнут к 18:00.

"[Это] в условиях уменьшения содержания кислорода в воздухе негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей: гипотоников, гипертоников, сердечников, с заболеваниями органов дыхания", – подчеркнул Тишковец.

Ранее сообщалось, что днем в Москве ожидается -2...0 градусов, по области – -5...0 градусов. Ночью же в столице столбики термометров опустятся до -10…-8 градусов, а в Московской области – до -13…-8 градусов.

