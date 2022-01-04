Синоптики продлили желтый уровень опасности в Москве из-за гололедицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичном регионе продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр РФ.
Новое предупреждение будет действовать до 11:00 6 января. Ранее предполагалось, что опасная погода сохранится до 12:00 4 января.
Во вторник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег. Температура воздуха в столице составит -8...-10 градусов. В Подмосковье ожидается -8... -13 градусов. По данным синоптиков, атмосферное давление в столичном регионе будет неустойчивым и ниже климатической нормы.
В среду, 5 января, в Москве ожидаются сильные осадки, ветер до 15 метров в секунду и гололедица. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что нормальная зима в столичном регионе закончится вместе с январем. По словам синоптика, в феврале температура будет на 3 градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов.
Он подчеркнул, что начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, скорее всего, будет преждевременным.
Москвичам пообещали морозы
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