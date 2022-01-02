Москвичам пообещали преждевременную весну

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нормальная зима закончится вместе с январем, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, слова которого приводит РИА Новости.

По словам синоптика, в феврале температура будет на 3 градуса выше нормы, а в марте аномалия тепла может достигнуть и 4 градусов.

"Это значит, что климатический маятник во второй половине метеорологической зимы качнется в обратную сторону – из холода в тепло с частыми оттепелями, осадками в смешанной фазе и гололедными явлениями", – заявил Тишковец.

Он подчеркнул, что начало метеорологической весны, которая обычно наступает в конце марта, скорее всего, будет преждевременным.

Ранее синоптики рассказали, что январь в Москве ожидается умеренно холодным с традиционными крещенскими морозами и небольшим профицитом осадков. В среднем температура в течение месяца превысит норму не более чем на 0,5–1 градус. По количеству осадков возможен переизбыток, однако не более чем, на 10–20% от всего месячного лимита.

Высота снежного покрова достигнет 35–40 сантиметров. Это выше нормы и соответствует нормативу февраля.