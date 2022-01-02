Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Облачная погода и слабый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 2 января. Такой прогноз составили специалисты портала "Метеоновости".
По данным экспертов, днем столичный регион окажется под воздействием гребня антициклона.
Температура воздуха в городе составит от -7 до -5 градусов. При этом в некоторых районах области может похолодать до -10 градусов.
В Москве будет дуть северо-западный ветер силой от 5 до 10 метров в секунду. При этом местами порывы могут увеличиваться до 12–14 метров.
"Относительная влажность воздуха около 75%", – дополняется в прогнозе.
Метеорологи добавляют, что в столице прогнозируется благоприятный кислородный режим.
Ранее в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Кроме того, жителей столичного региона предупредили о гололедице. Желтый уровень опасности по этому поводу действует до 21:00 воскресенья.
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье
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