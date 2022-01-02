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Общество

07:31

Синоптики рассказали о погоде в Москве 2 января

общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Облачная погода и слабый снег ожидаются в столичном регионе в воскресенье, 2 января. Такой прогноз составили специалисты портала "Метеоновости".

По данным экспертов, днем столичный регион окажется под воздействием гребня антициклона.

Температура воздуха в городе составит от -7 до -5 градусов. При этом в некоторых районах области может похолодать до -10 градусов.

В Москве будет дуть северо-западный ветер силой от 5 до 10 метров в секунду. При этом местами порывы могут увеличиваться до 12–14 метров.

"Относительная влажность воздуха около 75%", – дополняется в прогнозе.

Метеорологи добавляют, что в столице прогнозируется благоприятный кислородный режим.

Ранее в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.

Кроме того, жителей столичного региона предупредили о гололедице. Желтый уровень опасности по этому поводу действует до 21:00 воскресенья.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье

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