Гололедица продлится в Москве и области до вечера воскресенья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и налипания мокрого снега. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Гололедица в столице и Подмосковье продлится до 12:00 2 января, а налипание мокрого снега – до 21:00 1 января.

Кроме того, жителей и гостей столицы предупредили и о сильном ветре скоростью до 15 метров в секунду. Предупреждение о ветре в Москве будет действовать с 21:00 1 января до 21:00 3 января, а в области – с 21:00 1 января до 21:00 2 января.

Ранее желтый уровень погодной опасности действовал до 12:00 1 января.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал, что в ночь на воскресенье, 2 января, в Москве ожидается резкое похолодание. Температура опустится до –9…–10 градусов. По его словам, днем 2 января ожидается до –8…–10 градусов.

