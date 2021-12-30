Гололедица ожидается в Москве и области до субботы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 1 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о гололедице и налипании мокрого снега будет действовать до 12:00 1 января.

Ранее желтый уровень погодной опасности действовал до 12:00 31 декабря.

В новогоднюю ночь москвичам пообещали легкие морозы и снег. Днем в пятницу, 31 декабря, столбики термометров в городе будут варьироваться от -2 до -7 градусов.

Температура воздуха в разных районах столицы может составить от -3 до -8 градусов.

