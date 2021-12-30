Синоптики пообещали новогоднюю погоду на все вкусы в Московском регионе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В пятницу, 31 декабря, Московский регион окажется во власти атлантического воздуха, будет идти небольшой снег, а морозы достаточно ослабеют. Новогодняя погода будет на все вкусы, сообщает портал "Метеовести".
В столице в ночь на 31 декабря будет -7…-9 градусов, в Подмосковье может быть немного холоднее – -7…-12 градусов. Днем температура повысится до -3…-5 градусов, в Подмосковье – до -2…-7. Таким образом, температура воздуха вернется в климатическую норму.
В новогоднюю ночь потепление продолжится, температура воздуха в Москве повысится до -1…-3 градусов, в Подмосковье – до -1…-6. Также будет идти небольшой снег.
Пик потепления придется на первый день нового года: 1 января в столице будет около 0 градусов.
При этом волна тепла будет непродолжительной. К утру 2 января отметка на термометре покажет до -4…-6 градусов, а к вечеру ожидается похолодание до -6…-8. Снег постепенно прекратится, а на дорогах города станет скользко.
В понедельник, 3 января, установится солнечная погода, однако в Москву опять вернется сильный мороз: ночью ожидается -13…-18 градусов, а по области температура местами опустится до -20 градусов. В дневное время станет чуть теплее – -8…-13 градусов. Однако такое похолодание в столице также задержится ненадолго. В середине недели температура повысится до -1…-6 градусов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец назвал погоду в новогоднюю ночь в Москве еврозимой скандинавского типа с мягким температурным фоном. При этом атмосферное давление упадет до 741 миллиметра ртутного столба. Синоптик добавил, что высота снежного покрова в Москве увеличится до 25–28 сантиметров, а в области – до 24–36 сантиметров.
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