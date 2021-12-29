Синоптик рассказала о погоде в столице в новогодние праздники

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В столице в новогодние праздники ожидается неустойчивая погода. Об этом рассказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночь с четверга на пятницу (с 30 на 31 декабря) в городе будет -7...-9 градусов, по области – до -12 градусов. Днем 31 декабря прогнозируется -3...-5 градусов, в Подмосковье – до -8.

Позднякова отметила, что уже 1 января погода начнет меняться из-за поступления теплого воздуха, в новогоднюю ночь температура воздуха в столице максимально опустится до -5 градусов, по области – до -8.

"Днем погода будет портиться: начнется снег, который продолжится в ночь на 2 января. Температура воздуха в Москве будет около -1...-3 градусов, по области – до -6 градусов. В ночь на 2 января нас вновь ожидает снег, но он уже будет небольшим, температура в течение суток будет одинаковая: в Москве будет -4...-6 градусов", – рассказала метеоролог.

Синоптик отметила, что 3 января погода будет облачной, с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха составит -10...-15 градусов ночью, в дневные часы – -4...-9 градусов.

"С 3 по 5 января, вероятно, будет снег от небольшого до умеренного и преобладающая погода в ночные часы останется на уровне -10...-15 градусов и дневная температура – -2...-7 градусов", – сообщила синоптик.

В последующие дни ожидается, что погода будет оставаться на том же уровне.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что почти на всей территории России в январе ожидается отрицательная температура, поэтому прогностическая карта будет окрашена в бледно-голубой цвет.

Синоптик подчеркнул, что температура будет около нормы. Значения выше многолетних ожидаются только на юго-востоке европейской части страны.

Врач-терапевт Алексей Хухрев посоветовал не носить низкие носки в мороз и пить больше воды, чтобы сохранить тепло. При этом маску эксперт посоветовал надевать только в транспорте и во время посещения общественных мест.

