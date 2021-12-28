Синоптик рассказал о погоде в Москве в начале января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Потепление и оттепель прогнозируются в Москве в начале января 2022 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС.
По словам специалиста, на текущей рабочей неделе в Москве установится прохладная, но комфортная погода.
"Почему комфортная? Существенного ветра не будет, температура во вторник, 28 декабря, прогнозируется на 2 градуса ниже нормы, в среду и четверг – примерно на 4 градуса ниже нормы", – рассказал Вильфанд.
По прогнозу метеоролога, к выходным температура значительно возрастет. В частности, в субботу, 1 января, столбики термометров покажут на 4 градуса выше нормальных значений – от 1 до 6 градусов мороза.
Вильфанд добавил, что 2 января в городе начнется оттепель. Ожидается, что в дневные часы температура будет колебаться в районе 0 градусов.
Ранее эксперт рассказал москвичам, какая погода ожидается в городе в новогоднюю ночь. По утверждениям синоптика, температура воздуха не опустится ниже 10 градусов мороза.
До этого ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном.
"Москва и мир": погода в столице в новогоднюю ночь и непогода в США
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