Москвичам пообещали скандинавскую зиму в новогоднюю ночь

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Еврозима скандинавского типа с мягким температурным фоном ожидается в Москве в новогоднюю ночь, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, температура воздуха в столице составит -3...-6 градусов, а в Московской области – -2...-7. Синоптик отметил, что такие показатели на 5 градусов превышают норму.
"Москвичей и жителей Подмосковья в ночь с 31 декабря на 1 января ждет облачная погода, местами пройдет слабый снег – 0,1–1,1 миллиметра, ветер южной четверти 4–9 метров в секунду", – уточнил Тишковец.
При этом атмосферное давление упадет до 741 миллиметра ртутного столба. Синоптик добавил, что высота снежного покрова в Москве увеличится до 25–28 сантиметров, а в области – до 24–36 сантиметров. По словам Тишковца, это почти в 1,5 раза больше нормы.
Ранее сообщалось, что в Москве ожидаются перепады атмосферного давления из-за многократной смены циклонов и антициклонов. В понедельник давление будет около нормы – 748 миллиметров ртутного столба, во вторник – ниже нормы на 10 миллиметров, в среду повысится до 755 миллиметров.
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