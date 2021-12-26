Синоптик рассказал о погоде в Москве в Новый год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В последний день декабря и в первый день 2022 года в Москве ожидается потепление из-за влияния атлантического циклона. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В атмосфере активизируются циклоны... <...> Небо вновь станет хмуриться, не обойдется без небольших локальных снегопадов, а показания термометров не только вернутся к 30 декабря в свое климатическое русло, но и в последующие двое суток существенно превысят многолетнюю норму", – сказал метеоролог.

Он отметил, что 31 декабря столбики термометров в столице покажут -6...-1 градуса, а уже 1 января воздух прогреется до нуля градусов.

Ранее жителей Москвы предупредили о сложных погодных условиях, которые сохранятся до конца воскресенья. В городе пройдет снег, метель. На дорогах могут образоваться снежные заносы. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

