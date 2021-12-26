Более 16 тысяч человек остались без электричества из-за метели в Ульяновской области

Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области

В Ульяновской области 19 населенных пунктов частично отключены от электроэнергии из-за непогоды. Об этом в ночь на воскресенье, 26 декабря, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"Всего без электроэнергии остались 7 616 домов, 16 470 человек, из них 3 200 детей", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для устранения аварии привлечено 80 человек и 26 единиц техники.

В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Метель сопровождается порывами ветра до 25 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Новгородской области без электроэнергии остались более четырех тысяч человек. К авариям на региональных электросетях привел сильный снегопад.

До этого из-за сильного снегопада без света остались около пяти тысяч человек, проживающих в более 300 населенных пунктах Псковской области.