Более 16 тысяч человек остались без электричества из-за метели в Ульяновской области

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Фото: ГУ МЧС России по Ульяновской области
В Ульяновской области 19 населенных пунктов частично отключены от электроэнергии из-за непогоды. Об этом в ночь на воскресенье, 26 декабря, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
"Всего без электроэнергии остались 7 616 домов, 16 470 человек, из них 3 200 детей", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что для устранения аварии привлечено 80 человек и 26 единиц техники.
В регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Метель сопровождается порывами ветра до 25 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в Новгородской области без электроэнергии остались более четырех тысяч человек. К авариям на региональных электросетях привел сильный снегопад.
До этого из-за сильного снегопада без света остались около пяти тысяч человек, проживающих в более 300 населенных пунктах Псковской области.
Более 4 тыс человек остались без электричества в Новгородской области из-за непогоды
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