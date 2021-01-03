В Псковской области без света остались около 5 тыс человек

В Псковской области по состоянию на 18:00 без света остались около пяти тысяч человек, проживающих в более 300 населенных пунктах. Об этом сообщает МЧС РФ.

"В зону отключения не попали социально значимые объекты. Электроснабжение отсутствует в 304 населенных пунктах, в которых проживают 5006 человек", – говорится в сообщении.

В ночь с 1 на 2 января на Псковскую область обрушился сильный снегопад, произошло налипание снега на проводах. Ситуацию с электроснабжением в субботу взяло на контроль Минэнерго. По данным региональных властей, электричество вернули в 230 населенных пунктов, оставшихся без света после снегопада.

Ранее сообщалось, что сильный снегопад ожидается в Москве и области вечером 3 января. Может выпасть до 10% месячной нормы осадков.