Раннюю весну спрогнозировали в Москве в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в 2021 году в столице ожидается ранняя весна.
По его словам, зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, однако "холодный сезон будет по сокращенной программе".
"Как минимум, на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков", – сказал Тишковец радиостанции "Говорит Москва".
Обычно весна наступает в Москве около 27 марта, но в 2021 году потепление и таяние снега произойдет раньше. Такая картина будет характера для всей европейской части России.
Синоптик подчеркнул, что в среднем зима будет теплее нормы. В январе, феврале и марте превышение будет составлять 2-4 градуса.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в ночь на 1 января москвичам не стоит рассчитывать на суровые морозы и обильные снегопады.
Метеоролог рассказал, когда в столицу вернутся морозы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: