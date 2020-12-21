Раннюю весну спрогнозировали в Москве в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в 2021 году в столице ожидается ранняя весна.

По его словам, зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, однако "холодный сезон будет по сокращенной программе".

"Как минимум, на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков", – сказал Тишковец радиостанции "Говорит Москва".

Обычно весна наступает в Москве около 27 марта, но в 2021 году потепление и таяние снега произойдет раньше. Такая картина будет характера для всей европейской части России.

Синоптик подчеркнул, что в среднем зима будет теплее нормы. В январе, феврале и марте превышение будет составлять 2-4 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в ночь на 1 января москвичам не стоит рассчитывать на суровые морозы и обильные снегопады.