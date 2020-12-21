Москвичам рассказали о погоде на Новый год

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на 1 января москвичам не стоит рассчитывать на суровые морозы и обильные снегопады.
При этом метеоролог призвал москвичей сейчас не верить прогнозам на Новый год, так как вероятность их оправдываемости такая же, как у "прогнозов на 100 дней вперед". Достоверный прогноз появится за неделю, передает ТАСС.
Он добавил, что средняя температура в праздничную ночь за последние 20 лет составляет 7,1 градусов мороза, а количество осадков – 1,1 миллиметров. В то же время, словам Вильфанда, начало года с плюсовой температурой не является большой редкостью.
Количество осадков в новогоднюю ночь в 21 веке уменьшилось примерно на 40 процентов, а температура выросла на 2 градуса. Бесснежные праздники стали частым явлением. Снежный покров практически полностью отсутствовал в 2008, 2014, 2016, 2018 и 2020 годах.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее спрогнозировал 30-градусные морозы в январе. Синоптик также пообещал, что количество осадков в столице будет в пределах нормы.
Метеоролог рассказал, когда в столицу вернутся морозы
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