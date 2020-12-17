Синоптики пообещали москвичам неустойчивую погоду и заморозки до -30 в январе

Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец прогнозирует неустойчивую январскую погоду в Москве. По его словам, в столице ожидаются оттепели и крещенские морозы до минус 30, пишет РИА Новости.

"Погода будет разной. Средняя температура будет на 2–4 градуса выше нормы. Потепление, оттепель, морозы будут проходить волнообразно", – пояснил специалист.

Эксперт предполагает, что на Рождество морозы могут достигнуть 12–17 градусов, а к 19 января температура может опуститься до минус 29–30. Тишковец также пообещал, что количество осадков в столице будет в пределах нормы.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается до минус 8 градусов. Снегопада не будет, однако на земле к Новому году образуется приличный снежный покров.