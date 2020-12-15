Синоптик рассказал, когда в Москву придет оттепель

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице во вторник, 15 декабря, в середине дня прекратится снегопад, а в конце недели ожидается оттепель, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Вечером и в ночь на среду, благодаря гребню антициклона, окончательно распогодится, в облаках появятся прояснения, морозы окрепнут до минус 6–11, в среду днем – минус 3–8", – сказал синоптик.
Тишковец отметил, что во второй половине недели усилится теплое дыхание Атлантики, в связи с чем температура воздуха приблизится к нулю и даже наступит кратковременная оттепель.
"Однако снежный покров сохранится. Этому будет способствовать понижение температуры воздуха на следующей неделе", – добавил он.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода. По его словам, изменения будут выражаться в циркуляции и характеристиках погоды. Синоптик отметил, что с вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет в эти дни, останется на зиму.
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова ранее предупредила, что в столице на этой неделе резко повысится атмосферное давление.
Повышенное атмосферное давление ожидается в Москве 15 декабря
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