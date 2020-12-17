Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В новогоднюю ночь в Москве ожидается до минус 8 градусов. Снегопада не будет, однако на земле к Новому году образуется приличный снежный покров, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в ночь с 30 на 31 декабря столбики термометров опустятся до -10 градусов. Днем ожидается от - 3 до -8 градусов. В ночь на 1 января ожидается 3–8 градусов мороза.
"Осадков прямо на сам Новый год, скорее всего, сыпать не будет, но на земле уже и так будет хорошее снежное покрывало. Будет мягкий, скандинавский тип погоды", – цитирует Тишковца РИА Новости.
Он отметил, что это произойдет благодаря тому, что в последней декаде декабря наступят устойчивые минусовые показатели и температура вернется в рамки климатической нормы. За счет этого ожидается несколько зарядовых снегопадов в канун Нового года.
"И все это – морозцы и осадки в твердой фазе накануне – приведет к тому, что в Москве снежный покров, который в ближайшие дни подтает до 5–7 сантиметров, снова получит подпитку и возрастет до 15–17 сантиметров", – заключил синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам подходящую для лыж и санок погоду к концу недели. Высота снежного покрова к этому времени, по его словам, составит 15 сантиметров.
До этого Тишковец рассказывал, что в канун Нового года в Москве может установиться легкий мороз. Он отметил, что к этому моменту погода может стабилизироваться. При этом, по словам синоптика, в ближайшие 7–10 дней погода будет находиться в состоянии неопределенности.
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