Синоптики рассказали о погоде в канун Нового года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В канун Нового года в столице может установиться легкий мороз, рассказал Москве 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" После ситуации, когда то тепло, то холодно, то дождь, то снег, то слякоть, на мой взгляд, к Новому году все стабилизируется. Будет что-то похожее на зимнюю сказку. Не то, что было в прошлом году, с голой землей и оттепелями.

"Конечно, мы не успеем накопить тот снежный покров, который должен быть, а это 20 сантиметров к Новому году. Он у нас немного отстает, но тем не менее будет вполне себе закрывать землю. По крайней мере, сантиметров на 10, нормальным белым покрывалом. Плюс легкий бодрящий мороз в умеренном и комфортном, мягком варианте", – рассказал собеседник Москвы 24.

В ближайшие 7–10 дней погода в Москве будет в состоянии неопределенности. Потом ситуация должна стабилизироваться, отметил Тишковец.

"Но хочу отметить, что точный прогноз будет только ближе к Новому году", – сообщил ведущий специалист центра "Фобос".

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 отметил, что прогноз на новогоднюю ночь Гидрометцентр сможет дать не раньше 25–26 декабря.

"В ближайшие дни снег ожидаем. Сегодня и в субботу. По оценкам, слой снега увеличится к следующей неделе сантиметров на 5. Уже сейчас в центре Москвы он составляет десять сантиметров, будет 15. На западе, в районе Можайского, – около 15 сантиметров, на юго-востоке немного снега, 4–5 сантиметров. Но до понедельника высота снега подрастет на несколько сантиметров. Будет и в мокром виде, и снег, и мокрый снег. И дальше он уже вряд ли растает", – рассказал Вильфанд.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра Сейчас рекомендовать лепить бабу из этого снега или возить детишек на санках еще рановато. Но после выходных вполне можно.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, вспышечная солнечная активность в ближайшие несколько дней ожидается низкой. При этом Вильфанд подчеркнул, что вспышки на Солнце до конца года все же будут.

Ранее жителей Москвы и области предупредили об опасной погоде в ночь на 17 декабря. Объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного гололедно-изморозевого отложения.

Москвичей предупредили о ледяном дожде

Никита Камзин, Наталья Лоскутникова