Синоптики рассказали о погоде в канун Нового года

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В канун Нового года в столице может установиться легкий мороз, рассказал Москве 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Конечно, мы не успеем накопить тот снежный покров, который должен быть, а это 20 сантиметров к Новому году. Он у нас немного отстает, но тем не менее будет вполне себе закрывать землю. По крайней мере, сантиметров на 10, нормальным белым покрывалом. Плюс легкий бодрящий мороз в умеренном и комфортном, мягком варианте", – рассказал собеседник Москвы 24.
В ближайшие 7–10 дней погода в Москве будет в состоянии неопределенности. Потом ситуация должна стабилизироваться, отметил Тишковец.
"Но хочу отметить, что точный прогноз будет только ближе к Новому году", – сообщил ведущий специалист центра "Фобос".
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Москвой 24 отметил, что прогноз на новогоднюю ночь Гидрометцентр сможет дать не раньше 25–26 декабря.
"В ближайшие дни снег ожидаем. Сегодня и в субботу. По оценкам, слой снега увеличится к следующей неделе сантиметров на 5. Уже сейчас в центре Москвы он составляет десять сантиметров, будет 15. На западе, в районе Можайского, – около 15 сантиметров, на юго-востоке немного снега, 4–5 сантиметров. Но до понедельника высота снега подрастет на несколько сантиметров. Будет и в мокром виде, и снег, и мокрый снег. И дальше он уже вряд ли растает", – рассказал Вильфанд.
По словам научного руководителя Гидрометцентра, вспышечная солнечная активность в ближайшие несколько дней ожидается низкой. При этом Вильфанд подчеркнул, что вспышки на Солнце до конца года все же будут.
Ранее жителей Москвы и области предупредили об опасной погоде в ночь на 17 декабря. Объявлен желтый уровень погодной опасности из-за возможного гололедно-изморозевого отложения.
Москвичей предупредили о ледяном дожде
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