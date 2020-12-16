Оттепель ожидается в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В выходные в Москву придет оттепель, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, температура в эти дни будет на 4–5 градусов выше климатической нормы, однако снежный покров не растает.
В ночные часы в субботу и воскресенье будет облачно, возможен небольшой снег. Днем осадки пройдут в виде мокрого снега, местами возможна морось.
"И в субботу, и в воскресенье в Москве будет наблюдаться оттепельная погода, это будет первая оттепель этого сезона", – цитирует синоптика РИА Новости.
Позднякова добавила, что за сутки в столице может выпасть не более миллиметра осадков. Оттепель же будет кратковременной, поэтому снег уплотнится, но снежный покров сохранится до Нового года.
Накануне столичные городские службы вышли на дороги для ликвидации последствий снегопада. На улицах работали свыше 10 тысяч единиц техники и 50 тысяч человек.
Специалисты уделили особое внимание очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что перед праздниками столицу ожидают еще несколько сильных снегопадов. По его словам, в канун Нового года снежный покров в столице может достичь 13 сантиметров, а температура в это время будет на уровне шести градусов мороза.
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
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