В канун Нового года Москву ожидают несколько мощных снегопадов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что перед праздниками столицу ожидают несколько сильных снегопадов, пишет РИА Новости.

"Несколько мощных снегопадов в канун Нового года накроют Москву", – сказал специалист.

По словам Тишковца, к праздникам снежный покров в столице может достичь 13 сантиметров, а температура в это время будет на уровне шести градусов мороза.

14 декабря в 21:00 в столице начался снегопад. По прогнозам синоптиков, он прекратится к середине дня 15 декабря. Из-за осадков на ряде улиц затруднено движение, поэтому горожанам рекомендовали пересесть на общественный транспорт.