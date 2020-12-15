Дептранс призвал москвичей пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Из-за снегопада на ряде улиц столицы затруднено движение. К вечеру заторы могут достигнуть девяти баллов, в связи с чем москвичам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В центральной части города, на кольцах и в районе дорожных работ будет плотно, поэтому рекомендуется пересесть на городской транспорт", – говорится в сообщении.
По информации портала "Метеоновости", в столице высота снежного покрова в некоторых местах достигает 13 сантиметров, а в Подмосковье – 15 сантиметров.
"Снегопад начался 14 декабря в 21:00 и продолжался всю ночь. По столице осадки распределились равномерно, на город выпало по 5 миллиметров", – говорится в сообщении.
Синоптики уточнили, что наиболее высокий снег в Москве лежит на территории МГУ, а в Подмосковье – в Можайске.
Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что в столице снег перестанет идти в середине дня. Ближе к концу недели в городе ожидается оттепель, но на снежный покров она не повлияет.
"Вечером и в ночь на среду под влиянием гребня антициклона в облаках появятся прояснения. Морозы будут до минус 6–11 градусов, в среду днем – минус 3–8", – пояснил он.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода. По его словам, изменения будут выражаться в циркуляции и характеристиках погоды.
Высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 15 декабря
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