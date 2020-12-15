Дептранс призвал москвичей пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Из-за снегопада на ряде улиц столицы затруднено движение. К вечеру заторы могут достигнуть девяти баллов, в связи с чем москвичам рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В центральной части города, на кольцах и в районе дорожных работ будет плотно, поэтому рекомендуется пересесть на городской транспорт", – говорится в сообщении.

По информации портала "Метеоновости", в столице высота снежного покрова в некоторых местах достигает 13 сантиметров, а в Подмосковье – 15 сантиметров.

"Снегопад начался 14 декабря в 21:00 и продолжался всю ночь. По столице осадки распределились равномерно, на город выпало по 5 миллиметров", – говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что наиболее высокий снег в Москве лежит на территории МГУ, а в Подмосковье – в Можайске.

Ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец рассказал, что в столице снег перестанет идти в середине дня. Ближе к концу недели в городе ожидается оттепель, но на снежный покров она не повлияет.

"Вечером и в ночь на среду под влиянием гребня антициклона в облаках появятся прояснения. Морозы будут до минус 6–11 градусов, в среду днем – минус 3–8", – пояснил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода. По его словам, изменения будут выражаться в циркуляции и характеристиках погоды.