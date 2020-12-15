В Москве образовались сугробы. Как город справился со снегопадом

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о снеге и гололедице

В Москве снежный покров вырос почти до 10 сантиметров за ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"За ночь выпало 4 миллиметра осадков, или 7% месячной нормы. Высота снежного покрова – скорее всего сантиметра 4–5 прибавилось к тем 5, которые были вчера. Так что снежный покров практически возвращается в свое климатическое русло, для второй декады декабря это 11 сантиметров", – сказал Тишковец.

Для ликвидации последствий снегопада на улицы вышли городские службы. Особенное внимание специалисты уделяют уборке подходов к остановками, станциям, ТПУ, объектам соцсферы и парковкам.

Спецтехника в том числе обрабатывает мосты, тоннели, набережные, путепроводы и эстакады, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения на остановках. Также проводится противогололедная обработка проезжей и пешеходных частей.

Снегопад обрушился на столицу в выходные Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 37

В департаменте транспорта в своем Telegram-аккаунте заявили, что из-за непогоды в городе могут образоваться вечерние заторы, поэтому для передвижения лучше использовать общественный транспорт.

"К вечеру прогнозируем до девяти баллов. Плотно будет в центральной части города, на кольцах (ТТК и МКАД), а также в районе проведения дорожных работ (это пересечение "Волоколамки" и МКАД, Северянинский путепровод, 82-й километр МКАД). Сегодня лучше на городском транспорте", – говорится в сообщении.

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Во вторник в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом и до 5 градусов мороза. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода. По его словам, изменения будут выражаться в циркуляции и характеристиках погоды.

Он отмечал, что ночные температуры составят минус 5–6 градусов, а дневные – минус 2–4 градуса. При этом сформируется устойчивый снежный покров. Он заключил, что с вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет в эти дни, останется на зиму.