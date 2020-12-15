В Москве образовались сугробы. Как город справился со снегопадом

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о снеге и гололедице
В Москве снежный покров вырос почти до 10 сантиметров за ночь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"За ночь выпало 4 миллиметра осадков, или 7% месячной нормы. Высота снежного покрова – скорее всего сантиметра 4–5 прибавилось к тем 5, которые были вчера. Так что снежный покров практически возвращается в свое климатическое русло, для второй декады декабря это 11 сантиметров", – сказал Тишковец.
Для ликвидации последствий снегопада на улицы вышли городские службы. Особенное внимание специалисты уделяют уборке подходов к остановками, станциям, ТПУ, объектам соцсферы и парковкам.
Спецтехника в том числе обрабатывает мосты, тоннели, набережные, путепроводы и эстакады, крутые подъемы и спуски, а также площадки торможения на остановках. Также проводится противогололедная обработка проезжей и пешеходных частей.
Снегопад обрушился на столицу в выходные
В департаменте транспорта в своем Telegram-аккаунте заявили, что из-за непогоды в городе могут образоваться вечерние заторы, поэтому для передвижения лучше использовать общественный транспорт.
"К вечеру прогнозируем до девяти баллов. Плотно будет в центральной части города, на кольцах (ТТК и МКАД), а также в районе проведения дорожных работ (это пересечение "Волоколамки" и МКАД, Северянинский путепровод, 82-й километр МКАД). Сегодня лучше на городском транспорте", – говорится в сообщении.
В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Во вторник в столичном регионе ожидается облачная погода с небольшим снегом и до 5 градусов мороза. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что жителей центральной части Европейской России на этой неделе ожидает переменчивая погода. По его словам, изменения будут выражаться в циркуляции и характеристиках погоды.
Он отмечал, что ночные температуры составят минус 5–6 градусов, а дневные – минус 2–4 градуса. При этом сформируется устойчивый снежный покров. Он заключил, что с вероятностью более 90 процентов снег, который выпадет в эти дни, останется на зиму.
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