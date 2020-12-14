Москвичей предупредили о снеге и обледенении

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве ожидается снег и обледенение, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В связи с этим в столице объявили желтый уровень погодной опасности.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – сообщили в Гидрометцентре.
Действие предупреждения продлится с 21:00 14 декабря до 9:00 15 декабря. Кроме того, синоптики предупредили о сильном снеге в Московской области.
Ранее сообщалось, что из-за погодных условий уровень снега в Москве поднимется на два-четыре сантиметра. Ожидается, что в ТиНАО он увеличится до шести сантиметров. Температура воздуха в ночь с 14 на 15 декабря составит -3... -5 градусов, отметили синоптики.
12 декабря стало самым холодным днем в Москве с начала зимы. Самый низкий показатель температуры воздуха зафиксировали на ВДНХ – он составил -7,1 градуса.
По словам главного специалиста метеобюро Москвы Татьяны Поздняковой, в столице на этой неделе резко повысится атмосферное давление. Она отметила, что в городе будет теплее, чем на прошедшей неделе, однако солнечных дней не ожидается. По словам синоптика, 18 декабря температура поднимется до 0 градусов, вследствие чего в Москве появится мокрый снег.
"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 14 декабря
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