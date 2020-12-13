Синоптик оценил вероятность метелей и снегопадов в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил вероятность метелей и снегопадов в Москве на следующей неделе. Об этом синоптик рассказал в интервью ТАСС.
По мнению метеоролога, в городе могут пройти небольшие осадки, которые не смогут значительно повлиять на высоту снежного покрова.
"Начиная с воскресенья, местами небольшой снег, но совсем мало – 1 миллиметр, меньше 1 миллиметра. Что-то в воздухе появится, но это не тот долгожданный снег. Снегопадов не будет", – рассказал Вильфанд.
Как отметил синоптик, больше всего осадков ожидает москвичей во вторник. В городе выпадет примерно 2–4 миллиметра снега.
"Несколько, конечно, увеличится высота снега, но это далеко не снегопад", – добавил эксперт.
На сайте Гидрометцентра сообщается, что в воскресенье и понедельник в Москве ожидается до -6 градусов мороза, во вторник – до -3 градусов. В среду температура будет варьироваться от -5 до 0 градусов.
В четверг в столице ожидается от -3 до +2 градусов, а в пятницу от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Ранее стало известно, что нынешний декабрь в Москве досрочно стал самым солнечным за историю наблюдений. Общее время солнечного сияния с начала месяца составило более 55 часов.
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