Синоптик рассказал об антициклоне-джентльмене

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о скором уходе из Европейской части России антициклона-джентльмена. Об этом пишет РИА Новости.
Специалист пояснил, что в данный момент антициклон с очень высоким давлением влияет на погоду в Европейской части страны. Это влияние продлится до вторника следующей недели.
"Характер погоды будет меняться, так как давление падает. В Москве будет постепенное повышение температуры, именно постепенное, такое джентльменское, медленное, неспешное поведение антициклона", – заявил Вильфанд.
Метеоролог отметил, что до конца текущей недели температурный фон в городе не изменится. Постепенное повышение температуры начнется с понедельника, 14 декабря.
"Все равно ночные будут минус 7–9, по области даже до минус 11, дневные тоже отрицательные значения – минус 1–6. Положительных значений не ждем, даже во вторник", – отметил Вильфанд.
Он подчеркнул, в понедельник в Москве также может пройти небольшой снег. При этом крупных снегопадов москвичам ждать не стоит.
"Может быть, он (снег. – Прим. Ред.) выпадет на 2 миллиметра", – подытожил Вильфанд.
Ранее синоптики назвали самый снежный день в Москве на следующей неделе. Им станет 15 декабря. В этот день температура воздуха вернется в климатическую норму.
"Атмосфера": синоптики рассказали о погоде в столице в выходные
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