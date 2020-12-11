Синоптик рассказал об антициклоне-джентльмене

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о скором уходе из Европейской части России антициклона-джентльмена. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист пояснил, что в данный момент антициклон с очень высоким давлением влияет на погоду в Европейской части страны. Это влияние продлится до вторника следующей недели.

"Характер погоды будет меняться, так как давление падает. В Москве будет постепенное повышение температуры, именно постепенное, такое джентльменское, медленное, неспешное поведение антициклона", – заявил Вильфанд.

Метеоролог отметил, что до конца текущей недели температурный фон в городе не изменится. Постепенное повышение температуры начнется с понедельника, 14 декабря.

"Все равно ночные будут минус 7–9, по области даже до минус 11, дневные тоже отрицательные значения – минус 1–6. Положительных значений не ждем, даже во вторник", – отметил Вильфанд.

Он подчеркнул, в понедельник в Москве также может пройти небольшой снег. При этом крупных снегопадов москвичам ждать не стоит.

"Может быть, он (снег. – Прим. Ред.) выпадет на 2 миллиметра", – подытожил Вильфанд.

Ранее синоптики назвали самый снежный день в Москве на следующей неделе. Им станет 15 декабря. В этот день температура воздуха вернется в климатическую норму.