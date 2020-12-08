Вильфанд рассказал, где можно покататься на лыжах в декабре

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рекомендует кататься на лыжах в декабре на Урале или в Сибири. Кавказ, по его мнению, не подходит для занятий зимними видами спорта в этом месяце, так как в этот период там нет достаточного снежного покрова.

"На юге европейской территории снега сейчас нет. На Кавказ я бы не рекомендовал ездить кататься до 20 декабря", – отметил специалист.

Вильфанд также отметил, что на Красной Поляне снег появится к середине января, а на Урале и в Сибири его уже достаточно. В Хибинах снега тоже пока мало, добавил он.

Ранее сообщалось, что из-за антициклонной погоды снега в Москве в ближайшее время не предвидится. Его появление синоптики прогнозируют во второй половине декабря.