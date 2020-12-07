Пятидесятиградусный мороз зафиксировали в Якутии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В Оймяконском районе Якутии температура воздуха опустилась до -50 градусов. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Столбики термометров показали -45 градусов в Усть-Моме, -49 – в Усть-Нере и -50 – в Оймяконе.

При этом в Якутске, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от -22 до -24 градусов. Ожидается небольшой снег и северный ветер с порывами до 7 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ряде регионов Европейской России ожидаются аномальные морозы. По его словам, аномально холодная погода с 4 по 8 декабря установится в Нижегородской, Пензенской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл. Также температура ниже климатической нормы на 10–12 градусов ожидается в Калмыкии и на севере Волгоградской области.

Кроме того, метеоролог сообщил, что в центре и на юге европейской территории России установится мощный блокирующий антициклон.

По его словам, он принесет с собой "однообразную" солнечную и морозную погоду до конца недели. При этом осадков не ожидается.

